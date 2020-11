Da rosse ad arancioni: le regioni che presto cambiano classificazione

TORINO - Cambiamenti in vista per Lombardia, Piemonte, Calabria e Val D'Aosta. Come riporta Il Messaggero, il prossimo 27 novembre, al termine della cabina di regia e della riunione del Comitato tecnico scientifico, il Governo deciderà se alcune regioni devono cambiare fascia a partire dai primi giorni di dicembre. Le attuali misure in vigore sono infatti valide fino al prossimo 3 dicembre. In Lombardia e Piemonte l’indice di contagio Rt è sceso nell’ultimo monitoraggio a 1.15 e quasi a 1,09. Come però hanno già ricordato un po' tutti gli esponenti dell'esecutivo e dei governi locali, il downgrade non rappresenta un via libera, ma solo il primo step di un percorso che punta a tenere sotto controllo l'emergenza Coronavirus. Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, ha infatti dichiarato: "Se i numeri dovessero continuare a essere positivi, dal 27 novembre potremo chiedere di essere trasferiti in zona arancione, ma l’errore che possiamo commettere è che finite le restrizioni si ricominci a vivere come se il Coronavirus fosse scomparso. Quindi, fino a quella data la Lombardia resta in fascia rossa. Ma, al di là del colore, la grande differenza è fatta dal rispetto individuale delle regole".

Si valutano anche nuove zone rosse

Dato che la situazione appare frammentata (ad esempio, tenendo come riferimento la Lombardia, nella provincia di Milano i nuovi casi sono 85 ogni centomila abitanti, mentre in quella di Varese sono 136) il downgrade potrebbe anche riguardare solo alcune delle provincie interessate dai provvedimenti. Nei giorni scorsi Giuseppe Conte ha sottolineato che "il meccanismo che adottiamo è già tarato anche su base provinciale. È possibile differenziare le aree di una medesima regione, così da adottare misure più rigide nelle province a rischio". Se alcune regioni sono pronte a passare dal colore rosso a quello arancione, altre potrebbero subire il procedimento inverso. Sempre il prossimo 27 novembre si valuteranno con maggiore attenzione i dati di Puglia, Basilicata e Sicilia, che potrebbero entrare in zona rossa raggiungendo l’Abruzzo.