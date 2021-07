Covid, la quarta ondata è in corso: gli ultimi dati Gimbe

Incremento di nuovi casi di contagio pari al 64,8%: è in corso la quarta ondata. A stabilirlo i dati del monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe che ribadisce però che l'impatto sugli ospedali è ancora minimo . Il report ha rilevato nella settimana 21-27 luglio 2021 un incremento di nuovi casi (31.963 vs 19.390) e decessi rispetto alla precedente. "Continuano a salire - ha detto Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe - i nuovi casi settimanali, sottostimati dall'insufficiente attività di testing e dalla mancata ripresa del tracciamento dei contatti, reso sempre più difficile dall'aumento dei positivi".

Contagi in crescita in Sicilia e Sardegna

Nella settimana 21-27 luglio, rispetto alla precedente, in tutte le Regioni eccetto il Molise si è rilevato un incremento percentuale dei nuovi casi e in 40 province l'incidenza ha superato i 50 casi per 100.000 abitanti. Tre province hanno fatto registrare oltre 150 casi per 100.000 abitanti: Caltanissetta (272), Cagliari (257) e Ragusa (193). Dopo 15 settimane di calo sono tornati a salire anche i decessi: 111 nell'ultima settimana, con una media di 16 al giorno rispetto agli 11 della settimana precedente.