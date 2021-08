Indonesia, Jurassic Park nel Komodo: l'Unesco si oppone

Indonesia, un'attrazione turistica con i Draghi di Komodo

Nonostante questo in Indonesia si vuole trasfmorare questo sito in una "destinazione eco-turistica di livello mondiale": un progetto che ha già riscontrato il parere contrario dell'Unesco. Un no che però non ha fermato il governo, pronto a completare l'opera con la quale intende attirare più di 500 mila visitatori. Secondo l'Unesco un progetto del genere potrebbe danneggiare la quotidianità delle lucertole e avere un impatto negativo anche sulla popolazione locale ma il governo sembra propenso a finire i lavori.