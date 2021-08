Il 'mistero' di Isperia, lo squalo palombo nato in una vasca con due femmine

NUORO - Stupore e curiosità in Sardegna, dove un piccolo squalo palombo è nato in una vasca che ospita solamente due femmine e nella quale vive da ormai dieci anni la madre. È successo nell'acquario di Cala Gonone. Lo staff scientifico della struttura ipotizza una nascita per partenogenesi (riproduzione di alcune piante e animali in cui lo sviluppo dell'uovo avviene senza che questo sia stato fecondato), che rappresenterebbe il primo caso documentato al mondo per questa specie. Anche il nuovo esemplare è una femmina ed è stata chiamata Isperia (che in sardo significa speranza), mentre si aspetta di conoscere il risultato delle analisi del Dna effettuate in un laboratorio specializzato che potranno confermare o smentire le ipotesi degli scienziati.