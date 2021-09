Meteo, estate finita: forti temporali nel week end

E' in arrivo un weekend di temporali, spinti verso l'Italia da vortice in formazione sul Mar Mediterraneo, ma già da domenica si prevede un miglioramento. Lo indicano le previsioni del sito iLMeteo.it. "Dopo un giovedì in gran parte soleggiato, da venerdì le nubi aumenteranno via via più diffusamente al Nordovest e poi dalla Sardegna verso le regioni centrali", si legge in una nota de iLMeteo.it. Alcune precipitazioni potranno interessare le Alpi occidentali del Piemonte e i rilievi della Liguria, mentre in Sardegna sono attesi temporali prima sulle province meridionali e poi su quelle orientali.