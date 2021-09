Liguria, gioca un euro alla tabaccheria e vince un milione

Vincita da un milione di euro ad Albenga, in Liguria, con un biglietto del Million day da un euro. Il tagliando fortunato è stato giocato alla tabaccheria Siri che si trova all'interno della stazione ferroviaria. Il vincitore ha azzeccato la cinquina 27/28/35/36/41. Lottomatica ha fatto sapere che si tratta del 189esimo milionario dal lancio del gioco. Il proprietario della ricevitoria ha fatto sapere: "Spero che il milione vada a qualcuno che sappia usare bene quei soldi. Non ho idea di chi sia il giocatore. Spero una persona che ha bisogno di soldi". L'uomo non riceverà nulla dalla vincita.