Nicole Minetti, nuovo profilo Instagram hot: "Vuole farvi arrap***"

Nicole Minetti is back! Dopo aver detto addio all'imprenditore Giuseppe Cruciani, al quale è stata legata negli ultimi quattro anni, l'ex igienista dentale ha deciso di dare una svolta alla sua immagine sui social network. Come fa sapere Dagospia la Minetti ha aperto un nuovo profilo Instagram decisamente hot. "Vuole farvi arrap*** ancora di più", ha scritto il noto portale.

La nuova vita di Nicole Minetti

L'ex consigliera regionale della Lombardia ha ripulito il suo vecchio profilo, seguito da 38mila follower, e ne ha aperto un altro che, a giudicare dalla descrizione, sarà vietato ai minori di 18 anni. In una storia la 36enne ha fatto sapere: "Profilo privato per tutti che volevano OnlyFans! Da stasera sarà privato". Dunque niente OnlyFans, piattaforma nota per i contenuti a luci rosse a pagamento, ma tante nuove foto piccanti su Instagram per la protagonista delle cene di Arcore.