Covid in Italia, Gimbe: in calo nuovi casi e decessi

Scendono i nuovi casi (33.712 vs 39.511) e i decessi (389 vs 417) da Covid-19: il calo dei nuovi positivi nella settimana dall'8 al 14 settembre è del 14,7%. È quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione indipendente Gimbe. "Continuano a diminuire i nuovi casi settimanali - ha dichiarato Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe - sia come numeri assoluti che come media mobile dei casi giornalieri che si attesta a 4.816". Nella settimana 8-14 settembre 2021, rispetto alla precedente, 4 Regioni registrano un incremento percentuale dei nuovi casi e in sole 2 Regioni crescono i casi attualmente positivi. Scendono a 56 le Province con incidenza pari o superiore a 50 casi per 100.000 abitanti: in Sicilia e Umbria tutte le Province raggiungono o superano tale soglia. Solo in 2 Province si contano oltre 150 casi per 100.000 abitanti: Siracusa (178) e Messina (168). In calo anche i decessi: 389 negli ultimi 7 giorni (di cui 52 riferiti a periodi precedenti), con una media giornaliera di 56 rispetto ai 60 della settimana precedente.