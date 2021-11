Giornalista molestata: il tifoso si scusa, lei replica duramente

È stato identificato il tifoso che in diretta ha molestato Greta Beccaglia , la giornalista di Toscana Tv. Si tratta di un ristoratore 45enne residente a Chiaravalle, in provincia di Ancona, e grande tifoso della Fiorentina. In una trasmissione radiofonica l'uomo si è giustificato così: “Si è trattato di una goliardata fuori dallo stadio , dopo una partita in cui eravamo molto arrabbiati per l’esito finale. Ho sbagliato, sono pronto a chiedere scusa in diretta alla giornalista, mi rendo conto di avere commesso un errore. Con una figlia di 6 anni e una attività non posso permettermi questo genere di cose“.

La risposta di Greta Beccaglia

Non è tardata ad arrivare la replica di Greta Beccaglia: "Pensa davvero di non aver fatto nulla di male? Una goliardata, dice. Giustificata dalla rabbia perché la Fiorentina aveva perso? Definire goliardia una molestia significa non aver capito la gravità di un atto. Sono dichiarazioni irricevibili. Mi pare che peggiorino tutto". La 27enne ha aggiunto: "Scuse? Per adesso non ne so nulla. E comunque io, ho fatto la mia denuncia in Questura. Denunciare è importante, e spero che, vedendo me, altre lo facciano".