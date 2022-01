Georgina Rodriguez: "La vita con Cristiano Ronaldo? C'è una cosa che mi manca"

Georgina Rodriguez si è raccontata in una lunga intervista a El Pais. Dopo l'incontro con Cristiano Ronaldo la vita della bella spagnola è radicalmente cambiata. Eppure c'è qualcosa che alla 27enne manca..."Non ti manca nulla della tua vita precedente?", è stato chiesto alla Rodriguez. Quest'ultima ha risposto con sincerità: "L'unica cosa che mi manca è uscire tranquillamente, senza avere intorno persone che ti riconoscono e ti chiedono un selfie". Ad ogni modo per Georgina non è un problema vivere circondati perennemente da guardie del corpo. "Mi semplificano la vita. Svolgono egregiamente il loro lavoro e rispettano i miei spazi", ha spiegato.

Le parole su Cristiano Ronaldo

Georgina Rodriguez si è poi lasciata andare a delle confessioni importanti su Cristiano Ronaldo. "È un uomo molto bello e perfetto. Il miglior calciatore del mondo. Sta molto bene finanziariamente perché ha testa e ha fatto ottimi affari", ha chiarito prima di precisare che a casa non si parla mai di calcio. “Il calcio non mi è mai interessato. Ho iniziato a seguirlo perché mi interessa quello che fa il mio compagno, ma non sono una tifoso di calcio e la verità è che a casa non si parla di calcio perché non ne ho idea", ha fatto sapere la Rodriguez, specificando che con CR7 discute prevalentemente dell'educazione dei figli, dei viaggi e dei progetti di vita insieme.