Il vaccino Covid in gravidanza è sicuro: parola di Aifa

La vaccinazione per Covid?19 "è indicata sia in gravidanza sia in allattamento e non emergono particolari problemi di sicurezza dai dati di farmacovigilanza e di studi ad hoc in questa popolazione. Non vi sono inoltre evidenze che suggeriscano che i vaccini anti?Covid?19 possano influenzare negativamente la fertilità in entrambi i sessi". Ad affermarlo l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) nel rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini. "È apparsa evidente - si legge nel documento - la necessità di vaccinare tale popolazione alla luce anche dei rischi legati all'insorgenza di Covid per la madre o feto".

I vaccini per il Covid-19 sono sicuri

Oltre al rischio per il feto, l'Aifa fa sapere che "l'infezione comporta un rischio per la donna in gravidanza. Infatti, l'infezione è associata ad un maggior rischio trombotico e può enfatizzare ulteriormente lo stato di ipercoagulazione che si manifesta durante la gravidanza. Pertanto, le donne gravide risultano a maggior rischio di sviluppo di trombosi venosa profonda, embolia polmonare e ictus in seguito a COVID-19". Inoltre, durante la seconda ondata pandemica, la circolazione della variante alfa è stata associata a peggiori esiti sia per la madre che per il feto, con aumento significativo di sviluppo di polmonite, ricovero in terapia intensiva e/o necessità di supporto ventilatorio. Successivamente, la variante Delta è stata correlata a un rischio ancora maggiore di morbosità materna e perinatale.

Sì al vaccino anche in allattamento

Sempre l'OMS raccomanda la vaccinazione anche in allattamento così come nel resto della popolazione generale. L'Aifa afferma inoltre che per tutte quelle donne che desiderano concepire "non vi sono evidenze che suggeriscono che i vaccini anti Covid possano influenzare negativamente la fertilità e, pertanto, in tali casi la vaccinazione non dovrebbe essere rimandata".