Tutto su Antonia, il particolare cane di Cristiano Ronaldo e Georgina

Chi ha seguito con passione e interesse Soy Georgina , la docu-serie che racconta la vita della compagna di Cristiano Ronaldo , non ha potuto fare a meno di notare la piccola Antonia. La cagnolina è entrata nella famiglia del calciatore lo scorso anno ed è subito diventata una vera mascotte. Si tratta di un Chinese Crested Dog . Ci sono due varietà di questa razza: Hairless senza pelo (con una cresta sulla testa che si estende a zampe e coda) e Powder Puff ricoperta interamente da un velo di peli lunghi e morbidi. Antonia fa parte della prima categoria. Una razza molto particolare, poco diffusa in Europa. Il suo prezzo? Varia dagli 800 ai 3mila euro.

Le origini

Le origini esatte della razza di Chinese Crested Dog non sono chiare, ma si pensa che si sia sviluppata da cani Africani senza pelo, accoppiati con razze toy dai cinesi per produrre un piccolo cane da compagnia senza peli. Secondo alcune testimonianze veniva usato dalla dinastia reale Han per proteggere i tesori di casa. Dunque, una sorta di guardiano. Successivamente i marinai cinesi hanno portato questa razza in tutto il mondo: il Chinese Crested Dog aiutava a controllare la presenza dei ratti sulle navi.

La personalità

Il Chinese Crested Dog è una razza allegra, amichevole, socievole. Un animale domestico docile, amorevole, di compagnia. La sua natura è giocosa. Convive perfettamente con i bambini e non a caso ha subito stretto un rapporto speciale con Cristiano Junior, Eva, Mateo e Alana Martina, i quattro figli di Ronaldo e Georgina.