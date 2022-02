Covid in Italia: diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva

In una settimana il numero dei pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva è diminuito del 7,7% rispetto alla settimana precedente (da 195 del primo febbraio a 180 dell'8 febbraio). Nei reparti ordinari la diminuzione dei pazienti si attesta al 3,3% e il totale dei pazienti passa da 1.908 a 1.845. La curva delle ospedalizzazioni nei reparti Covid dell'8 febbraio negli ospedali sentinella, stando alla rilevazione della Fiaso (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere) , ha contato 2.025 pazienti rispetto ai 2.103 del primo febbraio.

Aumentano i ricoverati per altre patologie

Da un mese diminuiscono significativamente i pazienti ricoverati per Covid, che hanno cioè sviluppato la polmonite e sintomi respiratori. Ma c'è un elemento che va in controtendenza: crescono i ricoveri con Covid, ossia dei pazienti che arrivano in ospedale per curare altre patologie e vengono trovati positivi al tampone pre-ricovero e che in una settimana sono aumentati del 5%. I ricoverati con Covid costituiscono attualmente il 39% degli ospedalizzati.