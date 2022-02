Richeldi: "Covid? Presto calo decessi. Green Pass non va abolito"

"Il numero di decessi è sempre l'ultimo parametro che cala, ad esempio in Inghilterra sono iniziati a calare solo nella settimana appena trascorsa. Quindi, considerando che rispetto al Regno Unito abbiamo sempre un paio di settimane di sfasamento, possiamo aspettarci che tra due settimane comincino a calare anche da noi". A farlo sapere ad Agorà, su Rai Tre, Luca Richeldi, direttore dell'Unità operativa complessa di pneumologia presso la Fondazione Policlinico Gemelli. Rispetto al dibattito tra gli esperti in merito al metodo di calcolo dei decessi e la proposta di distinguere tra morti per e morti con Covid, il professor ha affermato: "Il calcolo dei decessi va sempre fatto a livello settimanale perché a livello giornaliero ci sono degli errori di riporto da parte delle regioni e alcuni decessi che risultano oggi sono riferiti a giornate precedenti. Fatto salvo questo aspetto, ciò che vediamo conteggiato è sostanzialmente un numero giusto. E, soprattutto, credo sia logico continuare a mantenere lo stesso sistema, per avere un'idea di come stanno andando le cose. Non sarà precisissimo, ma comunque è quello che abbiamo e che ci dà affidabilità".