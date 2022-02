Il Principe Carlo positivo al Covid: è la seconda volta

Il Principe Carlo è risultato positivo al Covid-19. In un messaggio pubblicato sull'account Twitter del reale britannico si legge: "Sua altezza reale è profondamente dispiaciuto di non poter partecipare agli eventi di oggi a Winchester e cercherà di riprogrammare la sua visita il prima possibile”. Per il principe è scattato l’isolamento. È la seconda volta che Carlo risulta positivo al Covid, dopo aver contratto il virus nel 2020 in forma non grave. Ieri sera Carlo, accompagnato dalla moglie Camilla, ha incontrato decine di persone, fra cui il Cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak e la Ministra degli Interni Priti Patel, a un ricevimento al British Museum. Entrambi i coniugi sono immunizzati e promotori della campagna vaccinale.