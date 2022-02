Telescopio Webb: la prima immagine scattata è di una stella

La Nasa mostra la primissima immagine scattata dal Telescopio spaziale James Webb. Si tratta della stella HD 84406, anche se la foto appare un po’ confusa e sfuocata. È la prima di una serie di immagini di prova che nei prossimi mesi serviranno ad allineare gli specchi del telescopio per renderlo pienamente operativo, in modo da ottenere le prime vere immagini scientifiche in estate. Gli ultimi aggiornamenti verranno presentati in conferenza stampa dai tecnici della Nasa, che stanno conducendo la missione in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea (Esa) e quella canadese (Csa). Lanciato a Natale, il Telescopio Webb ora si trova a una distanza di oltre 1,5 chilometri dalla Terra.