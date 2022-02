Carolyn Smith sospende la chemioterapia: "Ho un'infezione al fegato"

Ancora problemi di salute per Carolyn Smith, che da tempo combatte contro il cancro. A Verissimo la ballerina e coreografa ha raccontato gli ultimi sviluppi: “Non ho ancora finito il mio percorso. In questo momento ho sospeso la chemioterapia perché ho un’infezione al fegato che non mi permette di proseguire con le cure”. A Silvia Toffanin che le ha chiesto con che spirito oggi stia affrontando la malattia, la Smith ha fatto sapere: “All’inizio era più facile, ma andando avanti mi sento più fragile. I prossimi controlli che farò mi agitano per via della sospensione della chemioterapia: i medici mi hanno detto che senza questa c’è il 65% di probabilità che l’intruso torni”. Ma Carolyn, nonostante tutto, non smette di trovare la forza di lottare e sorridere: “Anche se ho tanti dolori, mi sento bene. Voglio andare avanti e non perdere un minuto della mia vita”.