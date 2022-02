I 10 Paesi migliori dove andare a vivere dopo la pensione

La rivista Travel&Leisure ha stilato la classifica dei 10 Paesi migliori dove andare a vivere dopo essere andati in pensione. Sono stati esaminati diversi fattori come clima, elementi naturali e artistici, vantaggi fiscali, livello del sistema sanitario, qualità e costo della vita. Al primo posto si è classificato Panama, che garantisce un clima temperato e un prezzo della vita accessibile a tutti, seguito da Portogallo e Repubblica Dominicana. Al sesto posto si è piazzata Malta, che ha un ottimo sistema sanitario privato per gli stranieri che non hanno accesso alle cure delle strutture pubbliche. Nella top ten non è presente l'Italia.