Vaccino Covid, esenzione negata: studio medico devastato

Medico minacciato e aggredito

"L'evento in sé ha creato scompiglio ma fortunatamente non ero sola in quel momento ma bisogna parlarne per dare un segnale: non si possono ottenere le cose con prepotenza, si può chiedere qualsiasi cosa con tranquillità. No a un atteggiamento del genere dopo un diniego del medico...Le stesse cose accadono anche in altri ambulatori - ha aggiunto Laura Sarnari, che è pronta a sporgere denuncia - e in centri vaccinali, persone che hanno pretese assurde. Altri colleghi parlano di una situazione insostenibile".