"Perché il mondo prima del 2020 non esisterà più"

"Il mondo prima del 2020 non c'è più. Possiamo desiderarlo, ma è semplicemente andato, finito". Queste le parole della direttrice della Operational Clinical Research Unit dell'University College London Christina Pagel . Il motivo? L'esperta lo ha spiegato su Twitter: "Tra di noi c'è una nuova malattia, più contagiosa e grave dell'influenza". La Pagel ha sottolineato l'efficacia dei vaccini ma ha aggiunto che "la variante Omicron ha dimostrato che alti livelli di anticorpi non sono una garanzia contro questa malattia".

I consigli dell'esperta

Christina Pagel è dunque certa che il mondo conosciuto prima della pandemia non esisterà più. Bisogna apportare delle modifiche importanti affinché si possa creare una nuova normalità, un modo per convivere con la nuova malattia. A tal proposito la ricercatrice ha ricordato l'importanza della qualità dell'aria e quella dei vaccini, che devono essere distribuiti in tutto il mondo. Da tenere monitorata poi la nascita di nuove varianti di Covid-19. Necessario in più l'utilizzo delle mascherine, soprattutto al chiuso, mentre sono sconsigliati i lockdown nazionali.