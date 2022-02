Super Bowl, i cibi più venduti e consumati

Secondo l'American Food Distribution Institute, il Super Bowl è il secondo giorno dell'anno, subito dopo il Ringraziamento, in cui gli americani consumano più cibo. Nello specifico ci sono alcuni alimenti di cui gli appassionati di football sono davvero ghiotti. Al primo posto della classifica ci sono le alette di pollo fritte: ogni anno ne vengono consumate in occasione dell'evento sportivo ben 1.330 milioni. Subito dopo ci sono le patatine fritte, i popcorn e i nachos con la guacamole. La pizza è solo al quinto posto mentre la bevanda più amata per assistere alla gara è la birra.