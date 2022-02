Parigi shock: la polizia spara e uccide un uomo con coltello

Esclusa la pista terroristica

Il ministro dei Trasporti francese, Jean-Baptiste Djebbari, ha dichiarato all'emittente radiofonica Rmc che al momento la pista terroristica è esclusa "a priori in questa fase". Il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, ha confermato i fatti in un tweet: "Questa mattina una pattuglia di polizia è stata minacciata da un individuo armato di coltello, sul quale c'era la scritta ACAB (All cops are bastards, tutti i poliziotti sono bastardi)". Ha poi precisato che "la polizia ha utilizzato l'arma in dotazione, eliminando così ogni pericolo, per loro e per i viaggiatori".