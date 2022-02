Covid in Italia: calano ancora i ricoverati in terapia intensiva

La percentuale di posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti con Covid-19 cala al 12% in Italia e anche in 10 regioni. Abruzzo (al 13%), Basilicata (6%), Liguria (12%), Lombardia (9%), Marche (17%) Pa Bolzano (7%), Piemonte (13%), Puglia (12%), Toscana (14%), Umbria (7%). Cresce, invece, in Molise (con +5% arriva a 15%), Calabria (con +3% arriva a 15%) e Friuli Venezia Giulia (19%). A evidenziarlo sono i dati del monitoraggio Agenas, aggiornati al 13 febbraio. Tasso stabile in Campania (9%), Emilia Romagna (14%), Lazio (19%), Provincia Autonoma di Trento (16%), Sardegna (14%), Sicilia (13%), Val d'Aosta (12%), Veneto (8%).