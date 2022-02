Speranza: "Siamo un grande Paese e abbiamo un grande Servizio sanitario"

Roberto Speranza soddisfatto della campagna vaccinale in Italia contro il Covid-19. "Sono state somministrate oltre 132 milioni di dosi di vaccino in 13 mesi e mezzo, in un tempo brevissimo. Questo ci sta portando in una fase diversa. Siamo un grande Paese e abbiamo un grande Servizio sanitario nazionale . Solo un grande Paese può somministrare 132 milioni di dosi in 13 mesi e mezzo", ha dichiarato Speranza alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2021-2022 dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Per quanto riguarda il Covid, " i dati delle ultime settimane sono incoraggianti . L'auspicio è che i giorni che arriveranno porteranno a un ripristino delle attività a cui tutti vogliamo tornare nel più breve tempo possibile. Siamo nelle condizioni di programmare una fase diversa".

"Quando finirà la pandemia"

"Ne saremo fuori solo quando ogni Paese ne sarà fuori. E cosi come abbiamo sviluppato un impegno enorme nel nostro Paese, in Europa e in occidente dobbiamo lavorare in sinergia globale perché la sfida della vaccinazione globale venga portata in ogni angolo del pianeta - ha precisato Roberto Speranza - Ancora oggi purtroppo ci sono ancora troppi pezzi del mondo con percentuali residuali e questo è sbagliato sul piano etico e valoriale ma è anche sbagliato sul piano sanitario, perché può lasciare la possibilità che nuove varianti più sfidanti possano presentarsi al nostro cospetto".

"Servono riforme"

"Quello che serve è un grande Patto Paese, dove si dice fino in fondo che, per costruire l'Italia del futuro, si deve investire su un nuovo sistema sanitario nazionale - ha aggiunto Speranza- Se stiamo insieme, questa sfida siamo in grado di vincerla". Secondo il ministro, "una partita così importante non la si può giocare da soli. Se siamo convinti che la sfida sia quella di avere un nuovo, grande e forte servizio sanitario nazionale, non basta l'impegno di qualcuno, ma serve l'impegno di tutti: istituzioni, governo nazionale, regioni, comuni, ma non solo, servono i professionisti, gli ordini, il mondo della ricerca, dell'università e l'impresa".