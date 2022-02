Il Green Pass resta, Sileri: "Prematuro eliminarlo"

"Io credo sia prematuro oggi parlare di eliminazione del Super Green Pass ma una rimodulazione può essere necessaria". A farlo sapere il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, parlando con i giornalisti a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico Vita-Salute del San Raffaele a Milano. "Intanto osserviamo i dati, vediamo se nascono nuove varianti altrove nel mondo e proseguiamo con la campagna per la terza dose e poi una rivalutazione potrà essere fatta", ha aggiunto parlando delle tempistiche. E poi ancora: "Sicuramente il Green Pass non può essere qualcosa di eterno, non è un passaporto che ha la durata di 10 anni. Certo non lo farei ora, oggi é francamente prematuro".