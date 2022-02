Super Green Pass: scatta l'obbligo per gli over 50

Da martedì 15 febbraio scatta per gli over 50 l'obbligo di Super Green Pass per recarsi al lavoro. Basta tamponi: per ottenere la nuova certificazione verde è necessario essere vaccinati o essere guariti dalla malattia. Dopo la prima dose è valido dal quindicesimo giorno dopo la somministrazione e fino alla dose successiva; dopo la seconda dose è valido per sei mesi; dopo la terza è illimitato.

Esenzioni e sanzioni

Niente obbligo di Super Green Pass solo in caso di comprovate controindicazioni cliniche per il vaccino, documentate e attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore. Chi viene trovato al lavoro senza certificato verde rafforzato, rischia - se over 50 - una multa dai 600 ai 1.500 euro. Possono scattare sanzioni se la mancanza si prolunga per oltre 4 giorni, fino alla sospensione dal servizio e dallo stipendio. Sanzioni anche per il datore di lavoro che non controlla: da 400 fino a mille euro. L'obbligo scadrà il 15 giugno.