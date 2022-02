Virgin Galactic: in vendita i biglietti per viaggiare nello spazio

La Virgin Galactic del miliardario britannico Richard Branson apre al grande pubblico la vendita dei biglietti per un viaggio nello spazio. Chiunque potrà prenotare un posto, a patto che sia disposto a sborsare 450.000 dollari, di cui 150.000 subito a titolo di deposito. Già 100 biglietti erano stati venduti, allo stesso prezzo, l'anno scorso, ma solo chi era già in lista d'attesa ha potuto acquistarli. Ora le prenotazioni sono aperte a tutti. I primi 100 biglietti a 450.000 dollari l'uno si erano aggiunti ai 600 venduti tra il 2005 e il 2014 ad un prezzo inferiore (tra 200.000 e 250.000 dollari). I voli, ha già annunciato la società, dureranno 90 minuti e dovrebbero iniziare a fine 2022 dalla base spaziale Spaceport America nel deserto del New Mexico.