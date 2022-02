Il popolare cantante J-Ax ha incontrato a sorpresa, a Torino, gli studenti dell'Istituto Regina Margherita, occupato da alcuni giorni insieme ad altre 45 scuole in segno di protesta contro l'alternanza scuola-lavoro e per la cancellazione della seconda prova di quest'anno alla Maturità. L'artista ha esordito spiegando di avere accettato l'incontro in "solidarietà alle mobilitazioni studentesche di queste settimane".