Tempesta Eunice, per i pompieri di Londra è "emergenza grave"

I pompieri della London Fire Brigade hanno dovuto dichiarare lo stato di "emergenza grave" per il numero straordinario di chiamate di soccorso ricevute ai loro centralini a causa della tempesta Eunice che coi suoi forti venti ha colpito la capitale britannica e il resto dell'Inghilterra. Sul profilo Twitter dei vigili del fuoco londinesi si legge che viene data la priorità agli interventi in cui le persone sono in pericolo di vita. Nella capitale si vedono già i danni: come quelli alla O2 Arena, sede di grandi eventi musicali e sportivi, con parti del tetto che sono state divelte dalle raffiche di vento. Un portavoce di quella che in precedenza era chiamata Millennium Dome ha affermato che la struttura è chiusa ed è in corso una valutazione dei danni.