Covid, tasso di ricovero 9 volte più alto per i non vaccinati

Il tasso di ricovero per le persone non vaccinate, con età superiore a 12 anni, (380 per 100.000) è ben 5 volte più elevato rispetto ai vaccinati con ciclo completo da 120 giorni (84 per 100.000) e 9 volte maggiore sui vaccinati con terza dose (41 per 100.000). A rivelarlo è stato l’Istituto Superiore di Sanità, nei dati contenuti nel consueto report pubblicato oggi, che accompagna il monitoraggio settimanale. Il tasso di mortalità (24/12/2021-23/01/2022) per i non vaccinati è di circa 19 volte più alto sui vaccinati con booster (6 decessi per 100.000 abitanti) mentre i ricoveri in intensive (31/12/2021-30/01/2022) è di 20 volte maggiore per i non vaccinati su chi ha ricevuto la dose addizionale.