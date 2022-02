Speranza: “Curva del contagio si sta piegando”

Il Ministro della Salute Roberto Speranza fa il punto sull’emergenza Covid. Nelle ultime settimane si sta assistendo a un vistoso calo dei contagi e dei ricoveri nei reparti ordinari e nelle terapie intensive. Anche l'Rt è sceso a 0,77, come non succedeva dallo scorso luglio. Determinante il ruolo dei vaccini e dei booster, come sottolineato da Speranza, intervenuto al Congresso di Azione. "Finalmente vediamo la curva del contagio piegarsi sul lato giusto: credo che sia giusto guardare con fiducia alle prossime settimane. La nostra comunità nazionale è stata all'altezza della sfida lanciata dalla comunità scientifica. I vaccini e i richiami corrono molto velocemente”, ha detto Speranza. “Se l'Italia è cresciuta nel 2021 di più degli altri paesi europei è grazie a un ottimo servizio sanitario nazionale: difenderlo è il nostro compito. Serve un grande patto Paese tra cittadini e istituzioni”.