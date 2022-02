Scoperti tre nuovi coronavirus nei pipistrelli: “Pronti al salto di specie”

Il mondo trema di fronte alla possibilità di una nuova pandemia . Un gruppo di ricercatori della National University e dell'Institut Pasteur del Laos hanno osservato nei pipistrelli tre nuovi coronavirus che mostrano "somiglianze specifiche" al Sars-CoV-2 , responsabile della malattia Covid-19 "in un dominio chiave della proteina Spike" che permette al virus di attaccare le cellule bersaglio agganciando il recettore umano Ace-2. Lo studio, pubblicato su Nature, mette in allarme l’intero pianeta. I tre nuovi coronavirus, denominati Banal-52, Banal-103 e Banal-236 , sono "estremamente simili al Sars-CoV-2 (96,8% nel caso di Banal-52), soprattutto nella proteina Spike".

Coronavirus nei pipistrelli: il parere della virologa Viola

“Questa scoperta - commenta su Facebook Antonella Viola, immunologa dell’Università di Padova -, non risponde ancora a tutte le domande aperte, ma rafforza ulteriormente l'ipotesi dell'origine naturale del Sars-CoV-2”. Viola aggiunge: “Tuttavia, allo stesso tempo, ci conferma che molti altri virus sono già pronti a fare il salto di specie e infettarci. Bisogna quindi non solo monitorare l'evoluzione dei coronavirus da vicino, per evitare di essere colti impreparati, ma anche effettuare quei cambiamenti strutturali nella nostra sanità che ci avrebbero consentito una gestione migliore dell'emergenza. Bisogna imparare la lezione".