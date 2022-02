Bonus psicologo, un aiuto fino a 600 euro: come ottenerlo

Arriva in Italia il bonus psicologo: si tratta di un contributo per le spese di sessioni di psicoterapia a disposizione degli italiani stressati dai lunghi lockdown, dai cambiamenti nella vita di tutti i giorni imposti dalla pandemia e dalle conseguenze economiche della crisi socio-economica. Il Governo ha deciso di istituire questa agevolazione in seguito alle richieste legate all’aumento dei casi di disagio, depressione, ansia, stress e disturbi alimentari dovuti alla pandemia.