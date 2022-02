Crisanti e la villa del '600: "Non ho preso una lira dalla pandemia"

"Ho preso l’impegno di non guadagnare una lira da questa epidemia, ho rifiutato proposte di consulenze. Non ho mai preso una lira da nessuna parte". Il professor Andrea Crisanti ha replicato così alla notizia relativa all'acquisto di Villa Priuli in Val Liona, in Veneto, un edificio del '600. "Io e mia moglie abbiamo posizioni apicali da 15-20 anni a Londra, ho una casa a Chelsea che è il quartiere più costoso del mondo", ha spiegato il microbiologo ad Agorà per poi aggiungere: "Io e mia moglie vogliamo aprire questo edificio al pubblico, organizzare eventi. Acquistare una villa storica, con una serie di vincoli, è un atto di coraggio. I proprietari di ville storiche sono custodi del patrimonio: ci si prende carico di un bene e si apre al pubblico".