Studente italiano morto a New York, i genitori: "Trattamenti inimmaginabili"

Claudio Mandia, il 17enne salernitano trovato morto in un college americano, per la famiglia è stato "sottoposto a inimmaginabili trattamenti da parte dell'amministrazione" dell'istituto che stava frequentando a New York. I parenti, che si dicono "scioccati e distrutti" da quella che definiscono "una morte insensata" spiegano che è "in corso una indagine completa" ed annunciano che intendono prendere "azioni appropriate". "Claudio non era malato, era sanissimo. I medici dovranno appurare cosa è accaduto", ha detto lo zio Pietro Benesatto.