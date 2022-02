Ucraina: il mistero della lettera Z sui carri armati russi

Una misteriosa lettera "Z" è apparsa sui carri armati russi e sulle file di convogli che si stanno muovendo verso il confine con l'Ucraina. A riportarlo il britannico Telegraph. Le lettere sono disegnate in bianco all'interno di un quadrato su carri armati, cannoni semoventi, camion di carburante e veicoli di rifornimento. L'ipotesi principale è che servano per identificare i mezzi e per determinare ruoli specifici in qualche tipo di operazione militare.