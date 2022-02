Covid, Figliuolo: “In arrivo 1 milione di dosi di Novavax”

"Per la fine di questa settimana arriverà il vaccino Novavax, ne riceveremo poco più di un milione di dosi che saranno subito distribuite a tutte le regioni e province autonome. Poi arriveranno ancora un altro paio di milioni di dosi nel mese di marzo. Per cui ci sarà possibilità anche di utilizzo di questo ulteriore vaccino”, a dichiararlo è il Generale Figliuolo, durante di una visita all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. L’Ema ha autorizzato l’immissione in commercio del vaccino Nuvaxovid, prodotto da Novavax, lo scorso dicembre.