Oggi 22 febbraio 2022 data palindroma: il significato e il raduno dei gemelli

Le altre date palindrome

È già accaduta sei volte in questo secolo: 10-02-2001, 20-02-2002, 01-02-2010, 11-02-2011, 21-02-2012, 02-02-2020. Accadrà altre 22 volte: l’ultima sarà il 29-02-2092, un anno bisestile.

Il raduno dei gemelli

Il 22-02-2022 è stato scelto per celebrare il raduno dei gemelli d'Italia ad Altavilla Irpina. Ci saranno dei riconoscimenti speciali per i gemelli più somiglianti. La scelta del comune campano non è casuale: secondo una leggenda in questa città c'è un numero stranamente alto di parti gemellari.