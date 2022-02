Cristiano Ronaldo ha perso 10 milioni di euro: c'entrano Trump e il Covid

Grossa perdita per Cristiano Ronaldo. Stando a quanto riporta il New York Post, il calciatore portoghese è stato costretto a vendere l’appartamento che possedeva nella Trump Tower di New York dal 2015. Una casa lussuosa di 240 metri quadrati con vista sulla Grande Mela. L'ex attaccante della Juventus lo aveva acquistato a circa 16 milioni di euro ma ha dovuto svenderlo nel 2019.