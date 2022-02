TikTok: in arrivo novità per combattere sfide pericolose e bufale

Le ultime novità su TikTok

"Con l'obiettivo di aiutare in maniera sempre più efficace la nostra community a comprendere le sfide online e a divertirsi in sicurezza, all'inizio di febbraio abbiamo lanciato nuovi video. I contenuti sono stati messi in evidenza nell'hub della sezione 'Scopri' dedicato a #SicuriSuTikTok. Per educare ulteriormente gli iscritti, stiamo portando l'importante messaggio di questi video direttamente ai membri della community. Nelle prossime settimane, questi cominceranno a essere visualizzati nel feed 'Per Te' degli utenti con meno di 18 anni", hanno fatto sapere dal team. A inizio febbraio, TikTok ha annunciato una modifica alla struttura delle Linee Guida della Community che dà maggiore evidenza alle azioni e challenge pericolose in una categoria dedicata.