Covid, addio restrizioni: via la mascherina anche nella metro di Londra

Niente più mascherina nella metropolitana di Londra: ad annunciarlo i vertici di Transport for London, l'azienda di gestione del trasporto pubblico, che dipende dall'autorità del sindaco. In contemporanea arriva l'entrata in vigore di un più ampio piano nazionale sul 'liberi tutti' definitivo, annunciato da Johnson nella prospettiva di un superamento della fase emergenziale della pandemia, con l'abolizione fra l'altro in tutta l'Inghilterra dell'imposizione per legge dell'auto isolamento per le persone contagiate dal coronavirus.