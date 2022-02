“I piani di Putin non si fermano all’Ucraina”, l’allarme della Ministra degli Esteri britannica

Secondo la Ministra degli Esteri britannica Liz Truss, il presidente russo Vladimir Putin avrebbe mire espansionistiche che vanno al di là della sola Ucraina. In un’intervista con l’emittente Itv, la responsabile del Foreign Office ha dichiarato: “I piani del presidente russo Vladimir Putin non si fermano all’Ucraina". Secondo la Ministra è necessario avere una Nato forte a est. "Dobbiamo rafforzare il fianco orientale dei Paesi Nato, sostenere gli Stati baltici e gli altri membri dell'alleanza per assicurare che le loro difese siano completamente protette", ha detto Truss. La ministra ha poi riferito di aver discusso con il governo ucraino e ribadito la disponibilità del Regno Unito per forme di sostegno e addestramento in ambito militare. "Questa situazione potrebbe andare avanti anche per anni", ha concluso.