L’incredibile storia di Zoey, la cagnolina tornata a casa dopo 12 anni

Era scomparsa nel 2010 e nel 2015 era stata inclusa nell’elenco degli animali deceduti. Eppure, ben 12 anni dopo, la cagnolina Zoey è tornata dai suoi padroni. L’animale è stato ritrovato a circa 90 chilometri dal luogo in cui era scomparsa, nella città di Lafayette (California), dove risiedono i suoi proprietari. Determinante è stata la chiamata di una persona anonima alla Polizia, fondamentale per restituire la cagnetta ai suoi padroni. Successivamente un funzionario dell'ufficio dei servizi animali della contea di San Joaquín ha scansionato il chip di Zoey per verificare che, effettivamente, le sue tracce fossero state perse 12 anni prima.