Covid in Italia, Gimbe: diminuiscono contagi e ricoveri

Calano i contagi da Covid-19 in Italia. Nella settimana 16-22 febbraio, in tutte le Regioni si è rilevata una riduzione percentuale dei nuovi casi: dal -0,5% della Calabria al -35,9% del Friuli-Venezia Giulia. E in calo sono anche i casi di persone attualmente positive al Sars-Cov-2 (1.291.793 rispetto a 1.550.410 della settimana precedente, pari a - 16,7%), le persone in isolamento domiciliare (1.277.821 rispetto a 1.533.689, pari a - 16,7%).