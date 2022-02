Dall’Ema (Agenzia Europea del Farmaco) è arrivato l’ok alla somministrazione della terza dose del vaccino Pfizer agli adolescenti. L’agenzia ha dato il via libera al vaccino anti-Covid Comirnaty, prodotto da Pfizer-BioNTech, per i soggetti dai 12 anni in su. Di oggi anche la notizia dell’autorizzazione da parte dell’Ema anche del vaccino Moderna per i bambini tra i 6 e gli 11 anni.