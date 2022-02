Novavax arriva in Italia. Un milione di dosi del nuovo vaccino anti Covid saranno distribuite alle Regioni e Province autonome domenica 27 febbraio. Altre forniture per circa 2 milioni di dosi sono previste nel mese di marzo. Ad annunciarlo è stato il commissario straordinario per l’emergenza Covid Francesco Figliuolo. L’Ema ha autorizzato l’immissione in commercio del vaccino Nuvaxovid, prodotto da Novavax, lo scorso dicembre.