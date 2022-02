Covid in Italia: contagi in calo e ospedali meno pieni

Migliora sempre più la situazione Covid in Italia. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 8,4% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 24 febbraio) rispetto al 10,4% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 17 febbraio). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è al 18,5% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 24 febbraio) rispetto al 22,2% al 17 febbraio. Lo evidenzia il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute.

Rt mai così basso da giugno

L'Rt, pari a 0,73 nell'ultimo monitoraggio settimanale, non era così basso da giugno. Nel periodo 16 giugno-29 giugno 2021, infatti, l'Rt medio è stato pari a 0,66: una settimana dopo è schizzato a 0,91. Il tasso di occupazione delle intensive - pari a 8,4% nell'ultimo monitoraggio - non era invece così basso dal 16 dicembre, quando aveva raggiunto il valore di 9,6% (successivamente si è mantenuto sempre sopra il 10%). L'incidenza - pari a 552 per 100.000 abitanti questa settimana - è stata invece più bassa solo nella settimana 17/12/2021 - 23/12/2021, quando è stata pari a 351, per poi schizzare a 783 la settimana successiva.