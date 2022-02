Russia colpisce “821 obiettivi di infrastrutture militari ucraine”, Zelensky: “Aiuti in arrivo”

Zelensky fiducioso, da Biden 600 milioni di dollari in assistenza militare

“Un nuovo giorno in prima linea diplomatica è iniziato con una conversazione con @Emmanuel Macron. Armi ed equipaggiamenti da parte dei nostri partner stanno arrivando in Ucraina. La coalizione contro la guerra sta funzionando!”, ha twittato in mattinata il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il presidente americano Joe Biden intanto sta per inviare 600 milioni di dollari in assistenza militare. Secondo Interfax, i sostegni verranno così spartiti: ”250 milioni di dollari in assistenza" e "altri 350 milioni di dollari" da assegnare al Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti "per articoli e servizi per la difesa" e "per l'istruzione e l'addestramento militare". In un video di 40 secondi, il leader ucraino ha poi smentito la fake news secondo cui sarebbe fuggito e ordinato al Paese di arrendersi.