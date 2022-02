Covid, Iss: “Senza vaccino mortalità 17 volte maggiore di chi ha booster”

L’Istituto Superiore di Sanità (Iss) dirama il consueto report esteso settimanale sull’emergenza Covid in Italia. Secondo l’Istituto, la mortalità nella popolazione over 12, fra il 31 dicembre 2021 al 30 gennaio 2022, per i non vaccinati è stata di 114 decessi per 100 mila abitanti, ovvero 6 volte più alta rispetto ai vaccinati con ciclo completo (23 decessi per 100mila abitanti) e 17 volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva o booster (7 decessi per 100mila abitanti). I ricoveri in rianimazione per i non vaccinati (30 per 100 mila) sono 6 volte più alto rispetto ai vaccinati con due dosi (5 ricoveri per 100 mila) e 17 volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva o booster (2 ricoveri per 100 mila).