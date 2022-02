Ucraina, spazi aerei chiusi alla Russia: la decisione di Italia e Europa

Danimarca, Irlanda, Belgio, Austria, Germania, Finlandia, Italia (dalle 15 di domenica 27 febbraio) , Francia : sono gli ultimi paesi europei che hanno deciso di chiudere gli spazi aerei alla Russia dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. In precedenza sono stati Lituania, Lettonia, Estonia, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Bulgaria e Regno Unito a prendere questa decisione, bloccando di fatto la maggior parte delle rotte occidentali per gli aerei russi. Vladimir Putin ha risposto con misure reciproche nei confronti di tali Paesi.

Si valuta stop anche a navi

Prevista nelle prossime ore l'intesa a livello Ue sul blocco di tutte le compagnie aree russe dallo spazio aereo comunitario. Lo spiega un alto funzionario europeo in vista del Consiglio Affari Esteri. La maggioranza dei Paesi ha già chiuso lo spazio aereo alla Russia ma la misura rientrerà nel terzo pacchetto di misure che Bruxelles mette in campo e che comprende pure l'esclusione selettiva da Swift e il congelamento degli asset in valuta straniera della Banca centrale russa. In un successivo pacchetto, spiega la stessa fonte, l'Ue potrebbe procedere al blocco anche dello spazio marittimo per Mosca.